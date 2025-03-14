Вбивство активіста Ганула в Одесі: очільник МВС зробив заяву

Клименко взяв це розслідування під особистий контроль.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що з Центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, які вирушили до Одеси, де вбили активіста Демʼяна Ганула.

Про це очільник МВС заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Окрім того, каже міністр, до Одеси також направлено полк Національної поліції на чолі з її очільником Іваном Вигівським.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", — сказав Клименко.

Як повідомлялося, 14 березня в Одесі було вбито відомого активіста Дем'яна Ганула. Спочатку про це повідомили місцеві медіа, а згодом підтвердили в МВС.

З'явилося відео з місця вбивства Дем'яна Ганула в Одесі

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