Росію доведеться примушувати до миру: коли Кремль може погодитися на умови

Російську Федерацію доведеться примушувати до миру силами США, України та Європи. На це вказує зустріч спецпредставника американського президента на Близькому Сході Стіва Віткоффа з диктатором Росії Володимиром Путіним, після якої він не дав жодних коментарів для преси.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "Еспресо".

"Не було зроблено жодних заяв - тобто вони просто поговорили. Я вважаю, що до конкретних результатів не дійшли. Москва виставила свої ультиматуми та умови: віддати їй Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, обмежити ЗСУ за кількістю, заборонити вступ України до НАТО та ввести заборону на миротворців. Це умови, які ніхто не зможе й не буде виконувати. Тому вони не досягли жодних результатів", - висловився він.

За словами Сазонова, Дональд Трамп вже рухається у напрямку введення додаткових санкцій проти РФ, а також передає Україні далекобійні бомби. Таким чином Вашингтон з Україною продовжують шлях до миру. Втім, Кремль це не влаштовує

"Росія намагається зламати мрію Трампа отримати Нобелівську премію миру. Тепер Україна, США та Європа, як союзники, будуть тиснути на Росію, змушуючи її погодитися на мир на наших умовах. Це добре, хоча й не швидко. Ймовірно, це займе весь рік, але це найкращий варіант для нас", - додав політолог.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси".

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