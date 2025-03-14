Клименко розповів перші деталі розслідування вбивства активіста Демʼяна Ганула

Наразі правоохоронці мають конкретні зачіпки, які стосуються вбивства активіста та волонтера Дем'яна Ганула в Одесі. Розслідуванням займуться слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Нацполіції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму не відповідає дійсності", - заявив Клименко.

Нагадаємо, раніше керівник МВС Ігор Клименко офіційно заявив про вбивство активіста Дем'яна Ганула в Одесі.

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