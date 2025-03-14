Іменинник дня: княжий палац опублікував портретне фото князя Альбера II

Альбер Олександр Луї П'єр Гримальді – єдиний син княгині Грейс Келлі та князя Реньє III. Він народився 14 березня 1958 року, і сьогодні йому виповнюється 67 років.

На честь іменинника княжий палац Монако опублікував нове портретне фото князя Альбера ІІ.

"З днем ​​народження, Його Світлість князе Альбере II", — йдеться у повідомленні палацу. Автором світлини став фотограф Аксель Бастелло.

Князь позував у темному класичному костюмі, блакитній сорочці та з червоною краваткою в ледь помітний принт. Він був в окулярах, а на його обличчі була легка усмішка.

Князь Альбер ІІ / Фото: Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, під час передсмертної хвороби батька Альбера II князя Реньє III, від 31 березня 2005 року до смерті Реньє (6 квітня), Альбер був регентом. Перша частина інтронізації Альбера II як правителя князівства відбулася 12 липня 2005 року, після закінчення тримісячної жалоби за його батьком. Друга частина його інвеститури відбулася 19 листопада 2005 року. Альбера було зведено на престол у соборі Святого Миколая.

Він одружений з Шарлін Вітстокк від 2011 року, вони виховують двох дітей. Спадкоємцем Альбера стане його син принц Жак. Зазначимо, що, крім законнонароджених дітей, у Альбера є двоє позашлюбних – дочка Жасмін та син Олександр.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

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