Як Росія використовує криптовалюти для обходу західних санкцій – Reuters

Криптовалюти є лише одним із численних інструментів, якими Росія користується для вирішення фінансових обмежень.

Росія активно використовує криптовалюти у нафтовій торгівлі з Китаєм та Індією, щоб обходити санкції Заходу. Хоча РФ офіційно підтримує застосування цифрових активів і 2024 року ухвалила закон, що дозволяє їхнє використання у міжнародних розрахунках, роль криптовалют у торгівлі нафтою раніше не висвітлювалася.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири обізнані з ситуацією джерела.

За даними джерел, окремі російські нафтові компанії застосовують біткоїн, ефір та стейблкоїни, зокрема Tether (USDT), щоб спростити конвертацію китайського юаня та індійської рупії у російські рублі. Хоча цей метод поки що займає лише невелику частку загального нафтового експорту, його популярність зростає. Згідно з Міжнародним енергетичним агентством (IEA), 2023 року російська нафтоторгівля досягла 192 млрд. дол.

Криптовалюти як засіб обходу санкцій

Цифрові активи вже допомогли таким країнам, як Іран та Венесуела, підтримувати економічну стабільність в умовах санкцій США, дозволяючи уникати розрахунків у доларах – основній валюті глобального нафтового ринку.

Росія дедалі активніше використовує цей механізм, наслідуючи Венесуелу, яка після поновлення американських обмежень почала ширше застосовувати криптовалюти для експорту нафти та нафтопродуктів.

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"Росія створила різні системи обходу санкцій, і USDT – лише одна з них", – зазначив п'ятий співрозмовник видання, дослідник компанії, яка відстежує використання криптовалют для ухилення від санкцій.

Росія використовує криптовалюти, попри можливе зняття санкцій

Центральний банк Росії не відповів на запит щодо коментаря. Однак раніше він визнав, що затримання платежів через санкції стали серйозною проблемою для економіки.

Тоді як президент США Дональд Трамп прагне покращити відносини з Росією та знайти шляхи для припинення війни в Україні, майбутнє санкцій залишається невизначеним. За даними Reuters, Білий дім розглядає варіанти пом’якшення обмежень, але 7 березня Трамп заявив, що "серйозно розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії".

Як зазначило одне з джерел видання, навіть якщо санкції з РФ буде знято і розрахунки в доларах знову стануть доступними, криптовалюти, ймовірно, продовжать використовуватися у нафтовій торгівлі.

"Це зручний інструмент, який дозволяє швидше здійснювати операції", – додав співрозмовник.

Як працює схема крипто-розрахунків у торгівлі нафтою

Два джерела описали схему операцій із криптовалютами у торгівлі російською нафтою:

Китайський покупець перераховує юані на рахунок торгової компанії-посередника в офшорному банку. Посередник конвертує юані у криптовалюту та переказує її на інший рахунок. З цього рахунку кошти надходять до третього рахунку в Росії, де вони конвертуються у рублі.

За словами джерела, знайомого з операціями одного з російських нафтових трейдерів, обсяги криптовалютних операцій із продажу нафти до Китаю сягають десятків мільйонів доларів щомісяця.

Традиційні валюти все ще переважають

Хоча криптовалюти відіграють дедалі більшу роль у фінансових операціях, аналітики зазначають, що більшість розрахунків у російській нафтовій торгівлі все ще здійснюється у традиційних валютах. Однією з популярних альтернатив долару залишається дирхам Об'єднаних Арабських Еміратів.

Водночас західні країни активно протидіють використанню криптовалют у схемах обходу санкцій. Так, російська криптобіржа Garantex ще 2022 року опинилася під санкціями США, а в лютому була внесена до санкційного списку Євросоюзу. Минулого тижня платформа призупинила роботу після того, як Tether заблокував гаманці її користувачів.

Джерело, що консультує Кремль, зазначає, що криптовалюти є лише одним із численних інструментів, якими Росія користується для вирішення фінансових обмежень. Дослідження Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) та Центру інформаційної стійкості підтверджують цю тенденцію.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, радники Трампа розглядають можливість послаблення санкцій проти Росії, зокрема щодо обмеження на ціни її нафтового експорту.