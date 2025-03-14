Как Россия использует криптовалюты для обхода западных санкций — Reuters

Криптовалюты – лишь один из многочисленных инструментов, которыми Россия пользуется для решения финансовых ограничений.

Россия активно использует криптовалюты в нефтяной торговле с Китаем и Индией, чтобы обходить санкции Запада. Хотя РФ официально поддерживает применение цифровых активов и в 2024 году приняла закон, разрешающий их использование в международных расчетах, роль криптовалют в торговле нефтью ранее не освещалась.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

По данным источников, отдельные российские нефтяные компании применяют биткоин, эфир и стейблкоины, в частности Tether (USDT), чтобы упростить конвертацию китайского юаня и индийской рупии в российские рубли. Хотя этот метод пока занимает лишь небольшую долю общего нефтяного экспорта, его популярность растет. Согласно Международному энергетическому агентству (IEA), в 2023 году российская нефтеторговля достигла 192 млрд. дол.

Криптовалюты как средство обхода санкций

Цифровые активы уже помогли таким странам как Иран и Венесуэла поддерживать экономическую стабильность в условиях санкций США, позволяя избегать расчетов в долларах – основной валюте глобального нефтяного рынка.

Россия все активнее использует этот механизм, подражая Венесуэле, которая после возобновления американских ограничений стала шире применять криптовалюты для экспорта нефти и нефтепродуктов.

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"Россия создала разные системы обхода санкций, и USDT – лишь одна из них", – отметил пятый собеседник издания, исследователь компании, отслеживающей использование криптовалют для уклонения от санкций.

Россия использует криптовалюты, несмотря на возможное снятие санкций

Центральный банк России не ответил на запрос о комментарии. Однако ранее он признал, что задержки платежей из-за санкций стали серьезной проблемой для экономики.

В то время как президент США Дональд Трамп стремится улучшить отношения с Россией и найти пути для прекращения войны в Украине, будущее санкций остается неопределенным. По данным Reuters, Белый дом рассматривает варианты смягчения ограничений, но 7 марта Трамп заявил, что "серьезно рассматривает возможность введения новых санкций против России".

Как отметил один из источников издания, даже если санкции с РФ будут сняты и расчеты в долларах снова станут доступными, криптовалюты, вероятно, продолжат использоваться в нефтяной торговле.

"Это удобный инструмент, позволяющий быстрее совершать операции", — добавил собеседник.

Как работает схема крипто-расчетов в торговле нефтью

Два источника описали схему операций с криптовалютами в торговле российской нефтью:

Китайский покупатель перечисляет юани на счет торговой компании-посредника в оффшорном банке. Посредник конвертирует юани в криптовалюту и переводит ее на другой счет. С этого счета денежные средства поступают на третий счет в России, где они конвертируются в рубли.

По словам источника, знакомого с операциями одного из российских нефтяных трейдеров, объемы криптовалютных сделок по продаже нефти в Китай достигают десятков миллионов долларов ежемесячно.

Традиционные валюты все еще преобладают

Хотя криптовалюты играют все большую роль в финансовых операциях, аналитики отмечают, что большинство расчетов в российской нефтяной торговле все еще осуществляется в традиционных валютах. Одной из популярных альтернатив доллару остается дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время, западные страны активно противодействуют использованию криптовалют в схемах обхода санкций. Так, российская криптобиржа Garantex еще в 2022 году оказалась под санкциями США, а в феврале была внесена в санкционный список Евросоюза. На прошлой неделе платформа приостановила работу после того, как Tether заблокировал кошельки ее пользователей.

Источник, консультирующий Кремль, отмечает, что криптовалюты – лишь один из многочисленных инструментов, которыми Россия пользуется для решения финансовых ограничений. Исследования Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) и Центра информационной устойчивости подтверждают эту тенденцию.

Напомним, по информации Bloomberg, советники Трампа рассматривают возможность ослабления санкций против России, в том числе по ограничению на цены ее нефтяного экспорта.