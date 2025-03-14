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У Північній Кореї публічно стратили трьох громадян через спробу втечі з країни

У Північній Кореї публічно стратили трьох громадян через спробу втечі з країни

У КНДР стратили трьох молодих чоловіків, які хотіли втекти до Південної Кореї / Фото: скриншот з відео

Двох братів та їхнього друга вбили на очах у всього села, а тіла спалили як застереження для інших.

Трьох громадян Північної Кореї публічно стратили перед мешканцями села, з якого вони походили, через спробу втечі з країни. Їхні тіла публічно спалили. 

Про це повідомляє Daily Mail

Вина чоловіків полягала у тому, що вони намагалися втекти з КНДР.

"Трьох жорстоко вбили на очах у наляканих місцевих жителів, включаючи дітей, у селі Сонджон-рі за спробу втекти на "демократичний" Південь", – пише Daily Mail. 

Засуджені — двоє братів на прізвище Кім та їхній друг Рі, усі віком приблизно 30 років — витратили місяці на планування втечі. 6 січня вони зібрали свої мізерні заощадження, щоб придбати невеликий човен, і рушили в плавання в густому тумані, відчайдушно намагаючись дістатися Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше у Північній Кореї стратили трьох підлітків шляхом розстрілу. Хлопців розстріляли за перегляд і продаж фільмів із сусідньої Південної Кореї.

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