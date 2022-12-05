Засудили та негайно розстріляли: в Північній Кореї публічно стратили підлітків

У Північній Кореї стратили трьох підлітків шляхом розстрілу. Двох із них покарали за перегляд та продаж південнокорейських фільмів на автономних пристроях, а третього - за нібито вбивство своєї мачухи.

Про це повідомляє Daily Mail Online.

Хлопців віком 16 та 17 років розстріляли в місті Хесан ще в жовтні, однак новини про їхню смерть з’явилися лише минулого тижня. Юнаків звинуватили в продажу південнокорейських фільмів на кишенькових USB-накопичувачах.

Їх розстріляли разом із хлопчиком, якого звинуватили в убивстві своєї мачухи.

Страта хлопців відбулася на злітній смузі аеродрому Хесана на очах у наляканих місцевих жителів.

"Представники влади виставили підлітків на очах у громадськості, засудили їх до страти та негайно розстріляли", - передає джерело.

Додамо, режим Кім Чен Ина суворо забороняє контент будь-яких іноземних засобів масової інформації, які вважаються "західними", зокрема південнокорейські фільми. А Сеул диктатор називає "американською маріонеткою".

Чинний комуністичний режим використовує інформаторів серед населення, які вказують на тих, хто продає диски чи флешки з іншомовним контентом. Тож на підлітків доніс один зі шпигунів. Він повідомив, що ті продавали флешки з фільмами на місцевому ринку.

Нагадаємо, Кім Чен Ин нагородив кількома медалями балістичну ракету. За його словами, в КНДР досягли великого прориву в ракетобудуванні. Він також похвалився ядерним арсеналом.

Тим часом у Росії кувалдою стратили ще одного "зека", який поїхав до України "мститися за смерть сина". Окупант перед смертю встиг розповісти дружині про заплановану страту.

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