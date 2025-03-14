Вбивство Ганула в Одесі: з'явилося відео з місця стрілянини

Сьогодні, 14 березня, в Одесі застрелили відомого активіста Дем'яна Ганула.

У поліції вже взялися за справу. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції... Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У коментарі ТСН.ua його сестра сказала, що Ганулу постійно погрожували.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", - сказала Лілія.

З'явилося відео з місця вбивства Дем'яна Ганула в Одесі

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