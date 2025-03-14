В Одесі посеред вулиці застрелили чоловіка

Сьогодні, 14 березня, в Одесі на вулиці вдень застрелили чоловіка.

Про це повідомили у поліції.

"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти", - йдеться у повідомленні.

Вживаються заходи щодо затримання зловмисника. Подробиці згодом.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місті оголошено план "Перехват".

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