В Одессе посреди улицы застрелили мужчину

Пока неизвестно, кто устроил стрельбу.

Сегодня, 14 марта, в Одессе на улице днем застрелили мужчину.

Об этом сообщили в полиции.

"Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30. Стрелец с места преступления скрылся. Пострадавший погиб. Все обстоятельства совершенного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Подробности со временем.

Местные СМИ сообщают, что в городе объявлен план "Перехват".

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