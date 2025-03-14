В МИД отреагировали на заявления Путина о мире

Кремль не желает прекращения огня, невзирая на их громкие заявления.

Заявление российского "фюрера" Владимира Путина о желании прекратить войну – дымовой занавес. Диктатор стремится к продолжению войны.

Об этом заявил в своем Twitter (Х) министре иностранных дел Украины Андрее Сибиге.

"Украина сказала "да" по предложению США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин, вместо того чтобы сказать "да", выдвигает разные условия", — сказал он, объяснив разницу между позициями Украины и России.

По мнению главы МИД Украины, добивается прекращения войны в отличие от России.

"Путин. Остальные его слова — только дымовой занавес", — констатировал министр иностранных дел.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин не откажется от собственных целей по отношению к Украине, пишет Financial Times. Хозяин Кремля заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит первопричины" его вторжения.

Читайте также: