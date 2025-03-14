В МЗС відреагували на заяви Путіна про мир

Кремль не бажає припинення вогню, незважаючи на їхні гучні заяви.

Заява російського "фюрера" Володимира Путіна про бажання припинити війну - димова завіса. Диктатор прагне продовження війни.

Про це заявив у своєму Twitter (Х) міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Україна сказала "так" на пропозицію США про припинення вогню. Тому що Україна хоче миру. Путін, замість того щоб сказати "так", висуває різні умови", - сказав він, пояснивши різницю між позиціями України та Росії.

На думку глави МЗС України, домагається припинення війни, на відміну від Росії.

"Путін. Решта його слів - лише димова завіса", - констатував міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від власних цілей щодо України, пише Financial Times. Господар Кремля заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, яке "вирішить першопричини" його вторгнення.

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