Військова місія в Україні: Бельгія зробила заяву

Ставлення Бельгії до потенційної військової місії в Україні "позитивне". Втім, "обережне".

Про це заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс в інтерв’ю "Укрінформу".

З його слів, коли йдеться про відправлення до України військового контингенту, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявляв ЗМІ, що Брюссель "дивиться на це з позитивної точки зору, але на цьому етапі залишається обережною".

Якобс наголошує, що подібний крок відбудеться тільки у разі виконання низки умов. Так, це передбачає "справедливу мирну угоду, чіткий мандат і обставини, які дозволяють стверджувати, що така військова присутність справді слугуватиме своїй меті".

"Бельгія, безумовно, готова, як заявляв наш прем’єр, приєднатися до мирного процесу разом із європейськими партнерами", - наголосив Люк Якобс.

Нагадаємо, Associated Press повідомило, що ЄС може розмістити миротворчий контингент в Україні. Цим силам можуть дозволити завдавати ударів по окупаційних військах та по території РФ у разі порушення режиму перемир'я.

Читайте також:

Путін згоден на перемир'я, проте з ультиматумом Україні