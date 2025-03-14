Як правильно сказати "поправляйся" українською мовою

Коли хтось хворіє, часто кажуть: "поправляйся" або "поправляйся скоріше". Однак це калька з російської мови. В українській мові є точніші відповідники.

Зокрема, словник синонімів пропонує наступні дієслова:

одужувати

видужувати

вичунювати

оклигати

Інфінітив "не хворіти" означає профілактичне поняття, "одужання" – це відновлення після перенесеного хворобливого стану.

У якості короткого та влучного виразу, яким можна поспівчувати людині, що хворіє, можна вживати "одужуй", або ж більш офіційне – "бажаю найшвидшого одужання".

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте в новині.

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