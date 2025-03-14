Як правильно сказати "поправляйся" українською мовою

Найпоширенішим та правильним варіантом є слово "одужуй".
Коли хтось хворіє, часто кажуть: "поправляйся" або "поправляйся скоріше". Однак це калька з російської мови. В українській мові є точніші відповідники.
Зокрема, словник синонімів пропонує наступні дієслова:
- одужувати
- видужувати
- вичунювати
- оклигати
Інфінітив "не хворіти" означає профілактичне поняття, "одужання" – це відновлення після перенесеного хворобливого стану.
У якості короткого та влучного виразу, яким можна поспівчувати людині, що хворіє, можна вживати "одужуй", або ж більш офіційне – "бажаю найшвидшого одужання".
Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте в новині.
Читайте також: