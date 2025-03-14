Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Чернігівщині впав російський "Шахед": які наслідки

На Чернігівщині впав російський "Шахед": які наслідки

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Сталися руйнування на території регіону.

Минулої доби в селі Липів Ріг Вертіївської громади Чернігівської області впав російський ударний безпілотник типу "Шахед".

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Внаслідок паління БпЛА пошкоджене фермерське господарство.

Військові наголосили, що впродовж минулої доби попередньо втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано. Втім, через обстріли знищено та пошкоджено гаражі, фермерське господарство, житлові будинки та автомобілі.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну "Шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили 16 дронів. Також дев'ять БпЛА локаційно втрачено.

Читайте також: 

У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами: її дивом врятували

У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами: її дивом врятували

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація