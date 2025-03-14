На Чернігівщині впав російський "Шахед": які наслідки

Минулої доби в селі Липів Ріг Вертіївської громади Чернігівської області впав російський ударний безпілотник типу "Шахед".

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Внаслідок паління БпЛА пошкоджене фермерське господарство.

Військові наголосили, що впродовж минулої доби попередньо втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано. Втім, через обстріли знищено та пошкоджено гаражі, фермерське господарство, житлові будинки та автомобілі.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну "Шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили 16 дронів. Також дев'ять БпЛА локаційно втрачено.

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