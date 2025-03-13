Росіяни з усіх сил намагаються прорватися на Сумщину: ДПСУ про серйозну загрозу

Армія агресорки Росі активізувалася на кордоні з Сумською областю. Окупанти намагаються прорвати українську оборону та відрізати шляхи постачання ЗСУ у Курській області РФ.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода".

Найбільша активність окупаційних військ спостерігається в районі, де ЗСУ ведуть операцію в межах Курської області, а також в районі населеного пункту Новеньке, що на Сумщині.

"Ми вже певний період фіксуємо, що по лівому флангу цієї території противник намагається прорвати наш кордон, підійти до нього і закріпитися. Це робиться з метою або оточення наших військ у Курській області, або ж ускладнення логістики, зокрема для перерізання шляхів постачання", - повідомив Демченко.

Загарбники не можуть використовувати важку техніку для штурму, а тому залучають малі групи військових, водночас не підтверджуючи повне закріплення сил РФ у Новенькому.

"Говорячи про Новеньке, важко назвати його населеним пунктом. Це невелике поселення, яке ще раніше зазнало значних руйнувань через обстріли ворога. Він і досі не припиняє обстрілювати територію Сумської області. Тому твердження про повне закріплення ворога в Новенькому — це не так. Українські військові продовжують знищувати ворожі групи, що намагаються прорватися через кордон", - наголошує Демченко.

Тим часом ДПСУ мають свої зони відповідальності та смуги оборони, а військове управління та керівники по всій смузі оборони вживатимуть необхідних заходів, аби не допустити перекидання бойових дій до Сумської області.

Як повідомлялося, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що російських військових немає на території Сумської області.

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