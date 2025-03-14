День ангела 14 березня: кого та як вітати з іменинами

14 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 березня

14 березня 2025 року привітайте з іменинами Михайла, Ростислава.

Михайло — давньоєврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, легко вміє орієнтуватися в складних ситуаціях.

Ростислав — слов'янське ім'я, перекладається як "слава, яка зростає". В дитинстві енергійний, динамічний. В дорослому віці стає стійким, товариський, має багато друзів.

День ангела 14 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 березня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє на правильний шлях і дарує мир, добро та радість. Бажаю гармонії в душі, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій і тепла в серці. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч!

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Сьогодні твій особливий день – День ангела! Бажаю тобі світла в серці, душевного спокою, радості та добробуту. Нехай твій ангел завжди тримає тебе за руку й веде лише тими дорогами, де чекає щастя, любов і благополуччя. Міцного здоров’я тобі та Божої благодаті!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у кожну мить життя, підтримує в складні хвилини й надихає на добрі справи. Бажаю тобі радості, тепла, гармонії, удачі та вірних людей поряд. Нехай твій життєвий шлях буде сповнений щасливими подіями!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, добром і гармонією. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від усіх негараздів і допомагав у найважливіші моменти. Нехай поруч будуть лише щирі та люблячі люди, а кожен день приносить радість і задоволення!

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У цей особливий день бажаю тобі великого щастя, натхнення й добра! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе вірним шляхом, допомагає у здійсненні всіх мрій і наповнює серце любов’ю. Миру тобі, гармонії, добробуту та тепла в душі!

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