До України йде похолодання: де і коли чекати на сніг з дощами

До України йде похолодання з дощами та мокрим снігом. Відчутно прохолодніше стане вже у неділю, 16 березня.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"До нас йде похолодання", - розповіла синоптикиня і додала, що будуть "дощі, можливий мокрий сніг".

Втім, до 16 березня утримається тепла погода. У п'ятницю, 14 березня, температура повітря становитиме +15…+22 градуси. Втім, на Волині, Рівненщині, Львівщині, у північних районах Житомирщини та Київщини буде дещо прохолодніше - 11-14 градусів тепла.

За словами Діденко, істотні дощі у пʼятницю в Україні малоймовірні. Втім, надвечір 14-го березня опади зʼявляться у західних областях.

У Києві 14 березня переважатиме суха погода, повітря прогріється до +14 градусів.

Нагадаємо, стало відомо, чого очікувати від сонячної активності 13-15 березня.

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