В Украину идет похолодание: где и когда ждать снега с дождями

Теплая погода еще немного порадует украинцев.

В Украину идет похолодание с дождями и мокрым снегом. Ощутимо прохладнее станет уже в воскресенье, 16 марта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"К нам идет похолодание", — рассказала синоптик и добавила, что будут "дожди, возможен мокрый снег".

Тем не менее, до 16 марта сохранится теплая погода. В пятницу, 14 марта, температура воздуха составит +15…+22 градуса. Впрочем, на Волыни, Ровенщине, Львовщине, в северных районах Житомирщины и Киевщины будет прохладнее — 11-14 градусов тепла.

По словам Диденко, существенные дожди в пятницу в Украине маловероятны. Впрочем, к вечеру 14 марта осадки появятся в западных областях.

В Киеве 14 марта будет преобладать сухая погода, воздух прогреется до +14 градусов.

Напомним, стало известно, чего ждать от солнечной активности 13-15 марта.

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