Астролог назвал знаки Зодиака, которые во всех видят врагов

Кто-то из нас открыт окружающему мир и живущим в нем людям, а кто-то везде видит опасность, а во всех – врагов.

Такое мировоззрение заставляет их относиться ко всем и вся к опаской и подозрительностью, что, конечно же, не делает их счастливее. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые во всех видят врагов.

Дева

Девы уверены, что весь мир настроен против них, поэтому постоянно держат круговую оборону. Из-за этого они сами ограничивают общение с людьми, которые могли бы быть им приятными во всех отношениях, о чем сожалеют, когда уже ничего нельзя вернуть назад и исправить.

Рак

Раки – в силу свойственной им повышенной мнительности – всех и каждого подозревают в том, что их хотят, как минимум обидеть, а как максимум – сделать жертвами мошенников. Поскольку далеко не все хотят нанести представителям знака вред, они упускают и счастливые возможности.

Козерог

Козероги не отличаются маниакальной подозрительность, но при этом умеют просчитывать, какую корысть преследуют люди, с которыми они сталкиваются. Проще говоря, пытаются угадать, в чем интерес каждого, а уж потом решают, стоит иметь с ними дело или лучше воздержаться.

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