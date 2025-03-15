В Волгограде после атаки БПЛА горит НПЗ

Местные жители сообщают о громких взрывах в городе.

В ночь на 15 марта в российском Волгограде беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают местные жители.

Жители Волгограда пишут, что ночью начали раздаваться сильные взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в результате падения обломков БПЛА начался пожар.

Власти региона и города пока информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что у российских агрессоров нет возможности быстро восстанавливать свои возможности после ударов Сил обороны Украины по объектам на территории РФ.

Мы ранее информировали, что в русском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.