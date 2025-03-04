Дроны атаковали НПЗ и нефтебазу в Ростовской области РФ

В результате якобы падения обломков беспилотников начался пожар на нефтепроводе.

Ростовскую область России атаковали дроны. Это произошло вечером 3 марта. В результате якобы падения обломков беспилотников начался пожар на нефтепроводе.

Об этом, как передает Telegram-канал ASTRA, сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, речь идет о нефтепроводе в Чертковском районе. Там также загорелся склад на территории промышленного объекта.

О пострадавших в результате атаки пока неизвестно.

В Сети тем временем утверждается, что под прицелом дронов оказалась Чертковская нефтебаза.

Также дроны, вероятно, атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который уже неоднократно являлся целью атаки дронов.

Напомним, в ночь на 3 февраля Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.

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