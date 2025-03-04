Дроны атаковали НПЗ и нефтебазу в Ростовской области РФ

В результате якобы падения обломков беспилотников начался пожар на нефтепроводе.
Ростовскую область России атаковали дроны. Это произошло вечером 3 марта. В результате якобы падения обломков беспилотников начался пожар на нефтепроводе.
Об этом, как передает Telegram-канал ASTRA, сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, речь идет о нефтепроводе в Чертковском районе. Там также загорелся склад на территории промышленного объекта.
О пострадавших в результате атаки пока неизвестно.
В Сети тем временем утверждается, что под прицелом дронов оказалась Чертковская нефтебаза.
Также дроны, вероятно, атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который уже неоднократно являлся целью атаки дронов.
Напомним, в ночь на 3 февраля Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.
Читайте также:
- Атака на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области: работает ли сейчас объект
- В России начался настоящий хаос: Forbes о последствиях ударов по НПЗ
- Почему Россия уменьшила количество ракетных ударов по Украине: эксперт ответил
- Украинские атаки парализуют нефтяную промышленность РФ: Forbes рассказал, сколько мощностей уничтожено