Дрони атакували НПЗ та нафтобазу в Ростовській області РФ

Ростовську область Росії атакували дрони. Це сталося ввечері 3 березня. Унаслідок нібито падіння уламків безпілотників почалася пожежа на нафтопроводі.

Про це, як передає Telegram-канал ASTRA, повідомив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, йдеться про нафтопровід у Чертковському районі. Там також зайнявся склад на території промислового об’єкта.

Про постраждалих внаслідок атаки наразі невідомо.

У Мережі тим часом стверджується, що під прицілом дронів опинилася Чертковська нафтобаза.

Також дрони, ймовірно, атакували Новошахтинський нафтопереробний завод, який вже неодноразово був ціллю атаки дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

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