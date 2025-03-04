Дрони атакували НПЗ та нафтобазу в Ростовській області РФ

Унаслідок нібито падіння уламків безпілотників почалася пожежа на нафтопроводі.
Ростовську область Росії атакували дрони. Це сталося ввечері 3 березня. Унаслідок нібито падіння уламків безпілотників почалася пожежа на нафтопроводі.
Про це, як передає Telegram-канал ASTRA, повідомив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, йдеться про нафтопровід у Чертковському районі. Там також зайнявся склад на території промислового об’єкта.
Про постраждалих внаслідок атаки наразі невідомо.
У Мережі тим часом стверджується, що під прицілом дронів опинилася Чертковська нафтобаза.
Також дрони, ймовірно, атакували Новошахтинський нафтопереробний завод, який вже неодноразово був ціллю атаки дронів.
Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.
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