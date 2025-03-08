Дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

Объект находится на расстоянии около 793 км от украинской границы.

Ночью, 8 марта, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России, являющийся одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его данным, российская противовоздушная оборона сбила один беспилотник на подлете к предприятию, а еще один уничтожила уже над территорией завода.

В результате падения обломков якобы повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров, однако, как отметил губернатор, "последствия ликвидированы" и "пострадавших нет".

Справка:

Киришский НПЗ ежегодно перерабатывает около 17,7 млн тонн нефти (примерно 355 000 баррелей в сутки), что составляет 6,4% от общего объема в России. Предприятие производит 2,3 млн. тонн бензина (5,3% национального производства), 7,6% дизельного горючего, 16,3% мазута и 3,4% авиационного горючего.

Напомним, в ночь на 3 февраля Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.

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