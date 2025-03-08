Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери РФ на 8 марта: Генштаб порадовал цифрами

Потери РФ на 8 марта: Генштаб порадовал цифрами

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

По состоянию на утро 8 марта ВСУ уничтожили 883 960 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 883 950 (+1000) человек
  • танков ‒ 10268 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12)
  • артиллерийских систем – 24148 (+24)
  • РСЗО – 1307 (+1)
  • средства ПВО ‒ 1099 (+3)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148)
  • крылатые ракеты ‒ 3120 (+35)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113)
  • специальная техника ‒ 3772 (+3)

К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация