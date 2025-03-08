Потери РФ на 8 марта: Генштаб порадовал цифрами

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
По состоянию на утро 8 марта ВСУ уничтожили 883 960 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 883 950 (+1000) человек
- танков ‒ 10268 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12)
- артиллерийских систем – 24148 (+24)
- РСЗО – 1307 (+1)
- средства ПВО ‒ 1099 (+3)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148)
- крылатые ракеты ‒ 3120 (+35)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113)
- специальная техника ‒ 3772 (+3)
К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.