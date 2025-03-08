Потери РФ на 8 марта: Генштаб порадовал цифрами

По состоянию на утро 8 марта ВСУ уничтожили 883 960 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 883 950 (+1000) человек

танков ‒ 10268 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12)

артиллерийских систем – 24148 (+24)

РСЗО – 1307 (+1)

средства ПВО ‒ 1099 (+3)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148)

крылатые ракеты ‒ 3120 (+35)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113)

специальная техника ‒ 3772 (+3)

К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.

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