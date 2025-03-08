Втрати РФ на 8 березня: Генштаб потішив цифрами

Станом на ранок 8 березня ЗСУ знищили 883 960 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 883 950 (+1000) осіб

танків ‒ 10268 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 21346 (+12)

артилерійських систем – 24148 (+24)

РСЗВ – 1307 (+1)

засоби ППО ‒ 1099 (+3)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148)

крилаті ракети ‒ 3120 (+35)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113)

спеціальна техніка ‒ 3772 (+3)

До слова, за даними української розвідки, на сьогодні до війни залучено 620 тисяч російських військових. З них понад 200 тисяч беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.

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