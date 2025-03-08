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Магнітна буря 8 березня: яка її потужність

Магнітна буря 8 березня: яка її потужність

Магнітні бурі. / Фото: Credits

Кілька днів фахівці фіксували потужні спалахи на Сонці.

У суботу, 8 березня, буде сонячна активність з К-індексом 4. Цей жовтий рівень відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent, що моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що вчора, 6 березня, активність Сонця, яка була третього зеленого рівня. Втім, 4-5-6 березня була потужна магнітна буря.

Магнітна буря. Фото: meteoagent. / ©
Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Медики наголошують, що вплив бурі можна відчувати як за кілька днів "до" її початку, так і за кілька днів "після". Аби зменшити її вплив,  радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю. 

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