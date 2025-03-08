Ворог просунувся на Курщині - DeepState

Російські загарбник протягом минулої доби просунулися на Курщині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Курському напрямку погіршилася, військовий ЗСУ вказав на важливу проблему.

Ми раніше інформували, що Залужний заявив про критичні втрати ЗСУ у війні.

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