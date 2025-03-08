Враг продвинулся на Курщине — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись на Курщине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
"Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ситуация на Курском направлении ухудшилась, военный ВСУ указал на важную проблему.
Мы ранее информировали, что Залужный заявил о критических потерях ВСУ в войне.
Читайте также:
- Украинские военные контратаковали в Курской области: детали
- Сможет ли Украина догнать Россию в производстве дронов: военный ответил
- Враг продвинулся у Куриловки — Deep State