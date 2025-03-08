Враг продвинулся на Курщине — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись на Курщине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ситуация на Курском направлении ухудшилась, военный ВСУ указал на важную проблему.

Мы ранее информировали, что Залужный заявил о критических потерях ВСУ в войне.

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