Магнитная буря 8 марта: какая ее мощность

Несколько дней специалисты фиксировали мощные вспышки на Солнце.

В субботу, 8 марта, будет солнечная активность с К-индексом 4. Этот желтый уровень соответствует средним магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent, что мониторит солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Заметим, что вчера, 6 марта, активность Солнца была третьего зеленого уровня. Впрочем, 4-5-6 марта была мощная магнитная буря.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Медики отмечают, что влияние бури можно ощущать как за несколько дней "до" ее начала, так и за несколько дней "после". Чтобы уменьшить ее влияние, советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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