В российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ

Перед пожаром жители этого региона слышали взрывы.
В Российском городе Туапсе в Краснодарском крае в ночь на 14 марта ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
Сообщается, что перед пожаром жители региона слышали взрывы.
Местные медиа заявили, что на местный нефтеперерабатывающий завод "упали обломки сбитого беспилотника", в результате чего загорелся пожар.
Власти региона пока никоим образом не прокомментировали атаку на НПЗ.
Ранее сообщалось, что источники в ГУР подтвердили атаку на НПЗ в Самарской области.
Мы ранее информировали, что Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны атаковали ряд стратегических объектов России.
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