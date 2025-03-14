В российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ

Перед пожаром жители этого региона слышали взрывы.

В Российском городе Туапсе в Краснодарском крае в ночь на 14 марта ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Сообщается, что перед пожаром жители региона слышали взрывы.

Местные медиа заявили, что на местный нефтеперерабатывающий завод "упали обломки сбитого беспилотника", в результате чего загорелся пожар.

Власти региона пока никоим образом не прокомментировали атаку на НПЗ.

Ранее сообщалось, что источники в ГУР подтвердили атаку на НПЗ в Самарской области.

Мы ранее информировали, что Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны атаковали ряд стратегических объектов России.

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