Определились пары 1/4 финала Лиги конференций: турнирная сетка

6 и 13 марта состоялись матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25.

Победители двухматчевых противостояний вышли в четвертьфинал, где продолжат борьбу за трофей третьего по престижности еврокубка.

Отметим, что ранее жеребьевкой была сформирована турнирная сетка вплоть до финала.

Лига конференций: пары 1/4 финала

"Бетис" (Испания) – "Ягеллония" (Польша)

"Целье" (Словения) – "Фиорентина" (Италия)

"Челси" (Англия) – "Легия" (Польша)

"Юргорден" (Швеция) – "Рапид" (Австрия)

Лига конференций: пары 1/2 финала

"Бетис" (Испания) / "Ягеллония" (Польша) – "Целье" (Словения) / "Фиорентина" (Италия)

"Челси" (Англия) / "Легия" (Польша) – "Юргорден" (Швеция) / "Рапид" (Австрия)

Календарь плей-офф Лиги конференций

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)

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