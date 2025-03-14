Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги конференцій: турнірна сітка

Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 10 та 17 квітня.
6 та 13 березня відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.
Переможці двоматчевих протистоянь вийшли до чвертьфіналу, де продовжать боротьбу за трофей третього за престижністю єврокубка.
Зазначимо, що раніше жеребкуванням було сформовано турнірну сітку аж до фіналу.
Ліга конференцій: пари 1/4 фіналу
"Бетіс" (Іспанія) – "Ягеллонія" (Польща)
"Цельє" (Словенія) – "Фіорентина" (Італія)
"Челсі" (Англія) – "Легія" (Польща)
"Юргорден" (Швеція) – "Рапід" (Австрія)
Ліга конференцій: пари 1/2 фіналу
"Бетіс" (Іспанія) / "Ягеллонія" (Польща) – "Цельє" (Словенія) / "Фіорентина" (Італія)
"Челсі" (Англія) / "Легія" (Польща) – "Юргорден" (Швеція) / "Рапід" (Австрія)
Календар плейоф Ліги конференцій
- 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
- 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
- Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)
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