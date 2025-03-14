Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги конференцій: турнірна сітка

6 та 13 березня відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

Переможці двоматчевих протистоянь вийшли до чвертьфіналу, де продовжать боротьбу за трофей третього за престижністю єврокубка.

Зазначимо, що раніше жеребкуванням було сформовано турнірну сітку аж до фіналу.

Ліга конференцій: пари 1/4 фіналу

"Бетіс" (Іспанія) – "Ягеллонія" (Польща)

"Цельє" (Словенія) – "Фіорентина" (Італія)

"Челсі" (Англія) – "Легія" (Польща)

"Юргорден" (Швеція) – "Рапід" (Австрія)

Ліга конференцій: пари 1/2 фіналу

"Бетіс" (Іспанія) / "Ягеллонія" (Польща) – "Цельє" (Словенія) / "Фіорентина" (Італія)

"Челсі" (Англія) / "Легія" (Польща) – "Юргорден" (Швеція) / "Рапід" (Австрія)

Календар плейоф Ліги конференцій

1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)

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