Матчі 1/8 фіналу третього за престижністю євротурніру відбудуться 6 та 13 березня.

У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

Участь у ньому взяли 16 клубів: вісм найкращих команд основної стадії Ліги конференцій, які напряму потрапили до 1/8 фіналу, та переможці стикових матчів (1/16 фіналу) серед ти, хто посів у загальній турнірній таблиці основного раунду третього за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Зокрема свого суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій дізнався "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Англійський клуб зустрінеться з данським "Копенгагеном".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.

Ліга конференцій: результати жеребкування 1/8 фіналу

"Ягеллонія" (Польща) – "Серкль Брюгге" (Бельгія)

"Мольде" (Норвегія) – "Легія" (Польща)

"Цельє" (Словенія) – "Лугано" (Швейцарія)

"Пафос" (Кіпр) – "Юргорден" (Швеція)

"Панатінаїкос" (Греція) – "Фіорентина" (Італія)

"Борац" (Боснія та Герцеговина) – "Рапід" (Австрія)

"Бетіс" (Іспанія) – "Віторія Гімарайнш" (Португалія)

"Копенгаген" (Данія) – "Челсі" (Англія)

Таким чином, став відомий турнірний шлях команд аж до фіналу.

Ліга конференцій: пари 1/4 фіналу

"Бетіс" (Іспанія) / "Віторія Гімарайнш" (Португалія) – "Ягеллонія" (Польща) / "Серкль Брюгге" (Бельгія)

"Цельє" (Словенія) / "Лугано" (Швейцарія) – "Панатінаїкос" (Греція) / "Фіорентина" (Італія)

"Копенгаген" (Данія) / "Челсі" (Англія) – "Мольде" (Норвегія) / "Легія" (Польща)

"Пафос" (Кіпр) / "Юргорден" (Швеція) – "Борац" (Боснія та Герцеговина) / "Рапід" (Австрія)

Сітка плейоф Ліги конференцій

Сітка плейоф Ліги конференцій / Скриншот з трансляції MEGOGO

Календар плейоф Ліги конференцій

1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)

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