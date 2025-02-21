Матчі цієї стадії відбудуться 4/5 та 11/12 березня.

У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його учасниками стали 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів і вісім переможців стикових матчів (1/16 фіналу), що посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4/5 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 11/12 березня.

Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

"Брюгге" (Бельгія) – "Астон Вілла" (Англія)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Лілль" (Франція)

"Реал" Мадрид (Іспанія) – "Атлетіко" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина) – "Баєр" (Німеччина)

ПСВ (Нідерланди) – "Арсенал" (Англія)

"Феєнорд" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія)

ПСЖ (Франція) – "Ліверпуль" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) – "Барселона" (Іспанія)

Крім того, жеребкування визначило турнірний шлях команд аж до фіналу.

Ліга чемпіонів: пари 1/4 фіналу

ПСЖ (Франція) / "Ліверпуль" (Англія) – "Брюгге" (Бельгія) / "Астон Вілла" (Англія)

ПСВ (Нідерланди) / "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Атлетіко" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина) / "Баєр" (Німеччина) – "Феєнорд" (Нідерланди) / "Інтер" (Італія)

"Бенфіка" (Португалія) / "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) / "Лілль" (Франція)

Сітка плейоф Ліги чемпіонів

Сітка плейоф Ліги чемпіонів / Скриншот з трансляції MEGOGO

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року

Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

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