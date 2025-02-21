Матчи этой стадии состоятся 4/5 и 11/12 марта.

В пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Ее участниками стали 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов и восемь победителей стыковых матчей (1/16 финала), которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка места с 9-го по 24-е.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 марта, ответные поединки запланированы на 11/12 марта.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

"Брюгге" (Бельгия) – "Астон Вилла" (Англия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Лилль" (Франция)

"Реал" Мадрид (Испания) – "Атлетико" (Испания)

"Бавария" (Германия) – "Байер" (Германия)

ПСВ (Нидерланды) – "Арсенал" (Англия)

"Фейенорд" (Нидерланды) – "Интер" (Италия)

ПСЖ (Франция) – "Ливерпуль" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) – "Барселона" (Испания)

Кроме того, жеребьевка определила турнирный путь команд вплоть до финала.

Лига чемпионов: пары 1/4 финала

ПСЖ (Франция) / "Ливерпуль" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия) / "Астон Вилла" (Англия)

ПСВ (Нидерланды) / "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания) / "Атлетико" (Испания)

"Бавария" (Германия) / "Байер" (Германия) – "Фейенорд" (Нидерланды) / "Интер" (Италия)

"Бенфика" (Португалия) / "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия) / "Лилль" (Франция)

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Сетка плей-офф Лиги чемпионов / Скриншот из трансляции MEGOGO

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

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