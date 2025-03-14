Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги Європи: турнірна сітка

6 та 13 березня відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.

Переможці двоматчевих протистоянь вийшли до чвертьфіналу, де продовжать боротьбу за трофей другого за престижністю євротурніру.

Зазначимо, що раніше жеребкуванням було сформовано турнірну сітку аж до фіналу.

Ліга Європи: пари 1/4 фіналу

"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Лаціо" (Італія)

"Тоттенгем" (Англія) – "Айнтрахт" (Німеччина)

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)

"Ліон" (Франція) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Ліга Європи: пари 1/2 фіналу

"Буде-Глімт" (Норвегія) / "Лаціо" (Італія) – "Тоттенгем" (Англія) / "Айнтрахт" (Німеччина)

"Рейнджерс" (Шотландія) / "Атлетик" Більбао (Іспанія) – "Ліон" (Франція) / "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Календар плейоф Ліги Європи

Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

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Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники 1/4 фіналу, турнірна сітка