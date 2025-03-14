Определились пары 1/4 финала Лиги Европы: турнирная сетка

Четвертьфинальные матчи состоятся 10 и 17 апреля.
6 и 13 марта состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25.
Победители двухматчевых противостояний вышли в четвертьфинал, где продолжат борьбу за трофей второго по престижности евротурнира.
Отметим, что ранее жеребьевкой была сформирована турнирная сетка вплоть до финала.
Лига Европы: пары 1/4 финала
"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Лацио" (Италия)
"Тоттенхэм" (Англия) – "Айнтрахт" (Германия)
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Атлетик" Бильбао (Испания)
"Лион" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Лига Европы: пары 1/2 финала
"Буде-Глимт" (Норвегия) / "Лацио" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия) / "Айнтрахт" (Германия)
"Рейнджерс" (Шотландия) / "Атлетик" Бильбао (Испания) – "Лион" (Франция) / "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Календарь плей-офф Лиги Европы
- Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
- Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
- Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)
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