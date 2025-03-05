Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Поединки состоятся 6 и 13 марта.
6 и 13 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25.
На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.
Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика за путевку в четвертьфинал Лиги Европы сразится с "Атлетиком" Бильбао, а греческий "Олимпиакос" украинского нападающего Романа Яремчука поборется за выход в следующий раунд с норвежским "Буде-Глимтом".
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1/8 ФИНАЛА
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 6 марта
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:45
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|ФКСБ
|_:_
|ЛИОН
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|АЯКС
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|РОМА
|_:_
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 13 марта
|19:45
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|_:_
|РОМА
|19:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|22:00
|ЛИОН
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
Календарь плей-офф Лиги Европы
- Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
- Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
- Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
- Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)
Сетка плей-офф Лиги Европы
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