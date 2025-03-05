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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Трофей Лиги Европы / Фото: Associated Press

Поединки состоятся 6 и 13 марта.

6 и 13 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика за путевку в четвертьфинал Лиги Европы сразится с "Атлетиком" Бильбао, а греческий "Олимпиакос" украинского нападающего Романа Яремчука поборется за выход в следующий раунд с норвежским "Буде-Глимтом".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1/8 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 6 марта
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   ТОТТЕНХЭМ
19:45 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 ФКСБ   _:_   ЛИОН
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   РЕЙНДЖЕРС
22:00 АЯКС   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 БУДЕ-ГЛИМТ   _:_   ОЛИМПИАКОС
22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   ЛАЦИО
22:00 РОМА   _:_   АТЛЕТИК БИЛЬБАО
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 13 марта
19:45 АЙНТРАХТ   _:_   АЯКС
19:45 АТЛЕТИК БИЛЬБАО   _:_   РОМА
19:45 ЛАЦИО   _:_   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 ОЛИМПИАКОС   _:_   БУДЕ-ГЛИМТ
22:00 ЛИОН   _:_   ФКСБ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АЗ АЛКМАР

Календарь плей-офф Лиги Европы

  • Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
  • Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
  • Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
  • Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)

Сетка плей-офф Лиги Европы

Сетка плейоф Лиги Европы / Скриншот из трансляции MEGOGO / ©
Сетка плейоф Лиги Европы / Скриншот из трансляции MEGOGO

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