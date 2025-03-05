Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

6 и 13 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика за путевку в четвертьфинал Лиги Европы сразится с "Атлетиком" Бильбао, а греческий "Олимпиакос" украинского нападающего Романа Яремчука поборется за выход в следующий раунд с норвежским "Буде-Глимтом".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1/8 ФИНАЛА ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 6 марта 19:45 АЗ АЛКМАР _:_ ТОТТЕНХЭМ 19:45 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 ФКСБ _:_ ЛИОН 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 АЯКС _:_ АЙНТРАХТ 22:00 БУДЕ-ГЛИМТ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ЛАЦИО 22:00 РОМА _:_ АТЛЕТИК БИЛЬБАО ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 13 марта 19:45 АЙНТРАХТ _:_ АЯКС 19:45 АТЛЕТИК БИЛЬБАО _:_ РОМА 19:45 ЛАЦИО _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 ОЛИМПИАКОС _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 ЛИОН _:_ ФКСБ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ АЗ АЛКМАР

Календарь плей-офф Лиги Европы

Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)

Сетка плей-офф Лиги Европы

Сетка плейоф Лиги Европы / Скриншот из трансляции MEGOGO

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