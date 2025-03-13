"Олимпиакос" с дублем Яремчука одержал волевую победу, но покинул Лигу Европы (видео)

Два гола украинского форварда не помогли греческому клубу пробиться в четвертьфинал турнира.

"Олимпиакос" украинского нападающего Романа Яремчука дома обыграл норвежский "Буде-Глимт" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Георгиос Караискакис" в городе Пирей завершилась со счетом 2:1 .

В первом поединке, который состоялся неделю назад в Норвегии, греческий клуб разгромно проиграл (0:3). Начало второго матча тоже было за "Буде-Глимтом" – на 36-й минуте счет открыл Каспер Гег.

Сразу после перерыва на замену вышел Яремчук. 29-летний украинский форвард быстро отличился дублем, забив голы на 53-й и 65-й минутах. Кроме того, на 63-й минуте пенальти не реализовал защитник "Олимпиакоса" Родиней.

Счет по сумме двух встреч стал 4:2 в пользу норвежской команды. До финального свистка "Олимпиакосу" не удалось нивелировать это отставание и избежать вылета из турнира.

Отметим, что греческий коллектив доигрывал поединок в меньшинстве – на 89-й минуте прямую красную карточку получил вратарь Константинос Цолакис.

Именно "Буде-Глимт" прошел в четвертьфинал Лиги Европы, где сразится с триумфатором противостояния "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Лацио" (Италия).

Обзор матча "Олимпиакос" – "Буде-Глимт"

Будет добавлен в скором времени.

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