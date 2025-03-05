Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Поєдинки відбудуться 6 та 13 березня.
6 та 13 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.
На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика за путівку до чвертьфіналу Ліги Європи позмагається з "Атлетиком" Більбао, а грецький "Олімпіакос" українського нападника Романа Яремчука побореться за вихід до наступного раунду з норвезьким "Буде-Глімтом".
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1/8 ФІНАЛУ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 6 березня
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|19:45
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|ФКСБ
|_:_
|ЛІОН
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|АЯКС
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|РОМА
|_:_
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 13 березня
|19:45
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|_:_
|РОМА
|19:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|22:00
|ЛІОН
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
Календар плейоф Ліги Європи
- Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
- Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
- Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
- Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)
Сітка плейоф Ліги Європи
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