Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

6 та 13 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика за путівку до чвертьфіналу Ліги Європи позмагається з "Атлетиком" Більбао, а грецький "Олімпіакос" українського нападника Романа Яремчука побореться за вихід до наступного раунду з норвезьким "Буде-Глімтом".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1/8 ФІНАЛУ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 6 березня 19:45 АЗ АЛКМАР _:_ ТОТТЕНГЕМ 19:45 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 ФКСБ _:_ ЛІОН 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 АЯКС _:_ АЙНТРАХТ 22:00 БУДЕ-ГЛІМТ _:_ ОЛІМПІАКОС 22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ЛАЦІО 22:00 РОМА _:_ АТЛЕТИК БІЛЬБАО МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 13 березня 19:45 АЙНТРАХТ _:_ АЯКС 19:45 АТЛЕТИК БІЛЬБАО _:_ РОМА 19:45 ЛАЦІО _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 ОЛІМПІАКОС _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 22:00 ЛІОН _:_ ФКСБ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ АЗ АЛКМАР

Календар плейоф Ліги Європи

Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

Сітка плейоф Ліги Європи

Сітка плейоф Ліги Європи / Скриншот з трансляції MEGOGO

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