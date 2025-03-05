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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Трофей Ліги Європи / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться 6 та 13 березня.

6 та 13 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика за путівку до чвертьфіналу Ліги Європи позмагається з "Атлетиком" Більбао, а грецький "Олімпіакос" українського нападника Романа Яремчука побореться за вихід до наступного раунду з норвезьким "Буде-Глімтом".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1/8 ФІНАЛУ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 6 березня
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   ТОТТЕНГЕМ
19:45 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 ФКСБ   _:_   ЛІОН
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   РЕЙНДЖЕРС
22:00 АЯКС   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 БУДЕ-ГЛІМТ   _:_   ОЛІМПІАКОС
22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   ЛАЦІО
22:00 РОМА   _:_   АТЛЕТИК БІЛЬБАО
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 13 березня
19:45 АЙНТРАХТ   _:_   АЯКС
19:45 АТЛЕТИК БІЛЬБАО   _:_   РОМА
19:45 ЛАЦІО   _:_   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 ОЛІМПІАКОС   _:_   БУДЕ-ГЛІМТ
22:00 ЛІОН   _:_   ФКСБ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   АЗ АЛКМАР

Календар плейоф Ліги Європи

  • Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
  • Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
  • Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
  • Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

Сітка плейоф Ліги Європи

Сітка плейоф Ліги Європи / Скриншот з трансляції MEGOGO / ©
Сітка плейоф Ліги Європи / Скриншот з трансляції MEGOGO

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