Чи вдалося РФ захопити якісь села на Сумщині: відповідь ОВА

Деякі населені пункти Сумщини готуються до оборони, але ворог наразі не захопив жодного.

Станом на 13 березня РФ не захопила жодний населений пункт Сумської області

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає "Суспільне".

За його словами, є поодинокі ДРГ, піші і моторизовані, які намагалися зайти на територію Сумщини. Проте вороги були знищені.

"Це 10-15 російських військовослужбовців, деякі з них заховалися і знаходяться у фортифікаційних спорудах — по них зараз застосовується зброя, і діють наші спецпідрозділи щодо їх знищення. Наразі ситуація на кордоні напружена, але контрольована. Кордон сьогодні захищений, і ворог не перетнув його і не захопив жодного населеного пункту на території Сумської області", – запевнив Володимир Артюх.

Також він сказав, що деякі населені пункти Сумщини готуються до оборони.

Нагадаємо, що на тлі наступу РФ у Курській області російські окупанти посилили обстріли прикордонних громад Сумщини.

Також огодні у Мережі з'явилося відео, як окупанти проривалися до Басівки Сумської області на квадроциклах, а ЗСУ їх знищували.

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