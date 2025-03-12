Чи можуть військові КНДР зайти на Сумщину – думка експерта

Експерт Сергій Грабський не виключає, що задіяні під час російського наступу на Курщині північні корейці можуть зайти на територію Сумської області.

Військові з Північної Кореї, які зараз разом з росіянами тиснуть на ЗСУ у Курській області, зокрема на правому фланзі, можуть зайти у Сумську область.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі телеканалу "Київ 24".

Експерт одразу попередив, що дуже важко передбачити дії росіян.. Наприклад, ще у вересні генерал Буданов казав, що відповідно до того рівня втрат, росіяни мали б зупинитися при своєму просуванні на Донбасі. "Але ж вони з цим не рахуються", – сказав Грабський.

Аналітик не виключає, що північнокорейські війська, які воюють у складі російської армії на Курщині, можуть зайти на територію Сумської області.

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"Безперечно, можуть. Немає на кордоні чіткого вказівника, що тут Росія, а тут – Україна. Вони виконують бойові завдання. І до речі, просування в районі Новенького (Сумська область) виглядає так, як виконання бойового завдання щодо просування в район основної логістичної магістралі з метою її перерізання. Тому, побачимо, як ситуація розвиватиметься", – сказав Грабський.

Водночас, він сподівається, що великі втрати можуть примусити росіян не ризикувати "визволенням" Курської області і не атакувати українські підрозділи на інших напрямках.

Нагадаємо, сьогодні диктатор Путін вперше за час операції ЗСУ від серпня 2024 року припхався на Курщину, та ще й напнув на себе військову форму.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжуватимуть воювати в Курській області, "скільки це буде доцільно й необхідно".

Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що бої йдуть на околиці Суджі. Сьогодні нардеп Роман Костенко запевнив, що ЗСУ не вийшли з Суджі.

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