"Будемо тримати стільки, скільки це буде необхідно" – Сирський про Курщину

Сирський запевняє, що Сил оборони на Курщині, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.

На Курщині, у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, РФ застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій для прориву нашої оборони, витіснення українських військ з території Курської області. Сирський певен, що ворог прагне перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей.

"Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат", – сказав він.

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За даними головкома ЗСУ від початку Курської операції (від 6 серпня 2024 року до сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Також уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки, а також майже півтори тисячі дронів.

За словами Сирського, російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований.

Генерал запевняє, що Сил оборони на Курщині, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження.

"Станом на 18-ту годину, на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника. Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно", – підсумував Олександр Сирський.

Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що бої йдуть на околиці Суджі. Проте сьогодні нардеп Роман Костенко запевнив, що ЗСУ не вийшли з Суджі.

За інформацією Deep State, росіяни зараз кинули в бій всі ресурси, які збирали тривалий час.

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