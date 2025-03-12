Українські війська, ймовірно, виходять з Курської області на тлі наступу російської армії. Частина українських підрозділів здійснила організовану евакуацію, повернувшись на територію своєї країни.

Про це повідомляє Forbes.

Два тижні тому елітний підрозділ російських безпілотників завдав удару по українських лініях постачання. 25 лютого серія точних атак вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж основного маршруту до Суджі. Це місто виконувало роль ключової бази для 10-тисячного українського контингенту, який контролював значну, хоча й швидко скорочувану територію на Курщині.

"Це був день, коли ви почали хвилюватися про Курськ", – зауважив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.

Через два тижні основна частина українських підрозділів, включно з найбоєздатнішими бригадами, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курщини та повернулася на територію своєї країни;.

"Моїм друзям вдалося залишити Курськ, уникнувши оточення. Прикро, що до цього дійшло. Але це те, що є", – сказало одне з українських джерел.

Так званий український наступ у Курській області у серпні 2024 року дозволив швидко звільнити сотні квадратних миль території. Однак закріпитися на стратегічно важливих позиціях не вдалося. Просування на північ сповільнили російські контратаки поблизу села Погребки, а на сході українські сили зіткнулися з 12-тисячним контингентом військових із Північної Кореї.

Попри трикратну чисельну перевагу противника, українські підрозділи успішно утримували оборону, використовуючи мінні загородження, безпілотники та артилерію для відбиття атак.

Одним із ключових епізодів став штурм російської 155-ї окремої бригади морської піхоти в середині лютого. Її колона, рухаючись назустріч українській 47-й механізованій бригаді під червоним прапором СРСР, потрапила до ретельно спланованої зони знищення.

Частина техніки підірвалася на мінах, іншу знищили удари дронів і артилерії. Один із російських військових, вибравшись із пошкодженого бронетранспортера, пройшов кілька кроків по снігу, впав і миттєво вибухнув після влучання безпілотника.

"Гасимо всі спроби противника просунутися на Курщині", – заявили у 47-й механізованій бригаді.

Видання нагадало, що президент України Володимир Зеленський, збираючись вести переговори про припинення вогню, розглядав можливість обміну територіями.

"Ми поміняємо українську територію на російську", – сказав Зеленський.

Як тиск США вплинув на фронт на Курщині

Однак прихильна до Росії адміністрація президента США Дональда Трампа послабила позиції Києва, відсторонивши українських дипломатів від переговорів між Вашингтоном і Москвою.

28 лютого Трамп і віце-президент Джей Ді Венс у Білому домі публічно розкритикували Зеленського, звинувативши його в недостатній вдячності за попередню допомогу США. Варто зазначити, що сам Венс, перебуваючи на посаді сенатора, голосував проти цієї підтримки.

Після зустрічі у Білому домі Трамп призупинив військову допомогу Україні та заморозив обмін розвідданими. У цей час на Курщині діяла елітна російська група "Рубікон", спеціалізована на використанні дронів. Безпілотники цього підрозділу змогли прорвати українське радіоглушіння.

Унаслідок цього дороги до Суджі були завалені знищеною українською технікою, а російська авіація завдала ударів по мостах на кордоні, значно ускладнивши відступ ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський 11 березня заявив: "Загрози навколо наших підрозділів у Курській області немає". Однак він не підтвердив, що українські війська залишаться там. "Підрозділи вживають своєчасних заходів для маневру на вигідному рубежі оборони", – додав генерал.

Це може буди свідченням відходу українських бригад із Курщини, що ставить під сумнів перспективу повернення цієї території в обмін на вигідне припинення вогню.