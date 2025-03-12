День ангела 12 березня: кого та як вітати з іменинами

12 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 березня

12 березня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Григорія, Дмитра, Івана, Костянтина, Олександра, Семена, Сергія.

Володимир — старонімецьке походження, означає "велика сила". В дитинстві допитливий, розумний. В дорослому віці стає харизматичним, швидко підкорює серця жінок.

Григорій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "бадьорий". В дитинстві рішучий, активний. В дорослому віці стає переконливим, непосидючим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві надійний, імпульсивний. В дорослому віці стає практичним, вольовим.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві добродушний, запальний. В дорослому віці стає неквапливим, добрим, працьовитим.

Костянтин — латинське ім'я, перекладається як "стійкий". В дитинстві тихий, приємний. В дорослому віці стає нестриманим, дратівливим, імпульсивним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає мужнім, товариським.

Семен — єврейське походження, означає "почутий Богом в молитві". В дитинстві хороший друг. В дорослому віці стає незлобивим, працьовитим.

Сергій — латинське ім'я, перекладається як "знатний". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає креативним, глибово відчуває інших людей.

День ангела 12 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дарує натхнення, мир у серці та радість у кожному дні. Бажаю здоров’я, удачі та благополуччя в усьому!

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Дорогий друже, з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поряд, веде тебе по життєвому шляху і охороняє від усіх негараздів. Бажаю здоров'я, гармонії та тепла у твоєму серці.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від злих сил і дарував тобі світло в будь-якій темряві. Нехай життя буде сповнене любові, удачі та добробуту!

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У цей день бажаю тобі, щоб ангел-охоронець завжди тримав тебе в своїх руках, даруючи захист і підтримку. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, а душа — спокоєм і гармонією. З Днем ангела!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель не залишав тебе ані на мить і допомагав долати всі труднощі. Нехай на твоєму шляху буде більше радості, ніж переживань, а серце наповнюється теплом та любов’ю.

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