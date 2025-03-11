Погода в Україні 12 березня: синоптикиня розповіла, яка буде температура та чого очікувати

Середа в Україні принесе дощі на заході та півночі, а вітер.

12 березня в Україні прогнозується зміна погоди. В західних, північних областях та на Вінниччині пройдуть дощі, а на півдні, сході та в центрі буде вітряно – південно-західний вітер до 15-20 м/с.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі температура в більшості областей залишатиметься в межах +12...+18 градусів, на південь і в центрі до +18...+20 градусів.

У Києві вранці варто очікувати дощ, а вітер буде південно-західний, рвучкий. Температура повітря в місті складе +12...+14 градусів.

Проте, з 13 березня на заході очікується похолодання, а в неділю вся територія України опиниться в зоні холодного повітря, і температура знизиться до +4...+10 градусів. Час подумати про весняну підготовку на балконах та у себе вдома, адже холоднішає, і це може бути остання можливість для правильного догляду за рослинами.

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