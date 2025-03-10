Синоптики зробили прогноз на весну: погода вражає

Календарна весна вже почалася, і потепління поступово накриває всю Україну. А синоптики навіть дали прогноз на квітень та травень. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Розпочинається новий робочий тиждень і зустріне він українців також тепло, хоча і з хмарами. Подекуди буде +16, а в деяких регіонах стовпчик термометра опуститься до 12. До слова, включно й 10 березня очікується розвиток молодого антициклону над Румунією та подальше його зміщення до України. Під його впливом нашій країні встановиться переважно сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень підвищиться на кілька градусів, а вночі утримається без істотних змін. Мінімальні показники коливатимуться в межах -2…+5°С, максимальні +5…+10°С, у західній частині, а також місцями на півдні +10…+15°С.

Тим часом синоптик Володимир Деркач у коментарі "Главреду" розповів, якою буде погода в березні, квітні та навіть у травні.

Друга декада березня, за словами Деркача, буде теплішою, але опадів буде дуже мало. Вночі ще буде можливий невеликий "мінус", але більше як виняток. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть "плюс", інколи навіть перетинаючи позначку в +10°C. А ось третя декада березня почнеться з похолодання. Не виключені дощі середньої сили, іноді навіть зі снігом. У другій половині цієї десятиденки опади ослабнуть, хоча західні вітри ще принесуть трохи вологи. Тож температура хоч і зросте, але очікувати "великого" тепла не варто.

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Синоптик каже, що й у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла. Один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень – помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади.

За словами Деркача навіть початок травня також не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде "сухою". Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. Й хоча його не можна назвати літнім, але буде досить тепло.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИНОПТИКИ ЗРОБИЛИ ПРОГНОЗ НА БЕРЕЗЕНЬ! Погода вражає!

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