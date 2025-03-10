Україну накрила потужна магнітна буря: деталі

В понеділок, 10 березня, Україну накрила магнітна буря сильної потужності. Це рівень сонячної активності з К-індексом 5.

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця.

Зауважимо, що протягом останніх двох днів - 8-9 березня, була підвищена геомагнітна активність - з індексами Kp 7.

Магнітні бурі 10 березня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.

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