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Україну накрила потужна магнітна буря: деталі

Україну накрила потужна магнітна буря: деталі

Магнітна буря. / Фото: ТСН.ua

Можливе невелике погіршення самопочуття, головні болі, втома.

В понеділок, 10 березня, Україну накрила магнітна буря сильної потужності. Це рівень сонячної активності з К-індексом 5. 

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця. 

Зауважимо, що протягом останніх двох днів - 8-9 березня, була підвищена геомагнітна активність - з індексами Kp 7. 

Магнітні бурі 10 березня. Фото: meteoagent. / ©
Магнітні бурі 10 березня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу. 

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